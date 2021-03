Bei einem Sickerbrand in einer belgischen Biogasanlage liefen am Dienstag große Mengen Biomassenabwasser in die Attert.

Attert nach Brand in Biogasanlage verschmutzt

(SC) - Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ist die Attert nach einem Sickerbrand in einer Biogasanlage im belgischen Grendel verschmutzt. Bei dem Feuer in der Nähe der luxemburgischen Grenze traten am Dienstag bei Colpach-Haut große Mengen Biomassenabwasser in den Wasserlauf der Attert.

Nach einem Sickerbrand in einer belgischen Biogasanlage ist die Attert verschmutzt. Foto: Polizei

Der CGDIS, ein Polizeihelikopter und Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts waren vor Ort, und sammelten sowohl Wasser- als auch Bodenproben.

Beamte des Service Régional de Police Spéciale aus dem Norden (SRPR) erstellten nach dem Vorfall Protokoll.

Aktuell sucht die Polizei nach einem Fall von Umweltverschmutzung in Breidfeld außerdem nach Personen, die in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar in der „Duarrefstrooss“ größere Mengen Diesel in die „Wemperbaach“ bei Weiswampfach laufen ließen.





