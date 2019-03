Dass die Bommeleeër auch Menschenleben in Gefahr brachten, rückte in der öffentlichen Wahrnehmung immer weiter in den Hintergrund.

Attentäter

Gilles SIEBENALER Sie mögen löbliche Ziele gehabt haben, doch sie bedienten sich verbrecherischer Methoden. Und damit brachten die Bommeelëer auch Menschen in Gefahr. Ein Umstand, der in den Hintergrund gerückt ist.

Sprengstoffdiebstähle, Bombenanschläge, Banküberfälle, Morde. Was nach Kriegsgebiet klingt, gehörte in den 1980er-Jahren zum Alltag in Luxemburg. Die Bommeleeër und die Waldbilliger Bande trieben ihr Unwesen und versetzten die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Doch war das wirklich so? Verspürten die Menschen tatsächlich ein Gefühl der Unsicherheit?

Darauf angesprochen, sehen viele Zeitzeugen das rückblickend nicht so dramatisch ...