Die EU will Investitionen in Kernkraftwerke als "nachhaltig", vulgo "grün" einstufen. Das kommt nicht gut an, Energieminister Turmes spricht von einer Klage. Wie ist das bei Ihnen - Atomkraft, nein danke oder ja bitte?

Frage des Tages

Atomkraft, nein danke?

