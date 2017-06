Von Birgit Pfaus-Ravida

Wer Pascale Link zu Hause besucht, sieht geschmackvolle Möbel, harmonierende Farben, strahlende Sauberkeit. Pascale läuft mit dem Besuch auf Plateausohlen durch den großen Flur; auf dem Weg in die Küche berührt sie kurz, fast unmerklich den Türrahmen mit der Hand, steuert zielsicher auf den Küchenschrank zu, entnimmt ihm zwei Wassergläser und bittet den Besuch auf die lauschige Terrasse mit schöner Aussicht ins Grüne. Wer es nicht weiß, kann glatt übersehen, dass die attraktive Frau mit den perfekt manikürten Fingernägeln blind ist.



„Es passiert schon mal, dass mein Gegenüber meine Blindheit nicht bemerkt“, sagt Pascale Link lächelnd. Und doch ist die Behinderung immer da. Seit ihrem elften Lebensjahr bewegt sie sich im Dunkeln. Nach einer Operation am Kopf erwachte sie – und sah nichts mehr. Ärztefehler mit Folgen. Ein Schock, den man sich kaum vorstellen kann.



Kämpferisch in allen Lebenslagen



„Seither kämpfe ich“, fasst die Mutter dreier Kinder zusammen. Damals kämpfte sie dafür, trotzdem ein Lyzeum zu besuchen und mit allen Widrigkeiten fertig zu werden – mit den komischen Reaktionen der Mitschüler, mit den wenigen Möglichkeiten, adäquate Lernhilfen zu bekommen. Heute kämpft sie sich durch den Alltag.



Eine Zeit lang war sie alleinerziehend. Und doch hat sie sich immer um alles gekümmert. Die perfekte Sauberkeit und die stilvolle Einrichtung im Haus gehen auf Pascale Link zurück – sie hat keine Haushaltshilfe. „Ich spüre den Schmutz, und ich kann mich an Farben erinnern.



Und natürlich hilft mir mein Mann, wo er kann“, sagt sie lachend. Als ihre sechsjährige Tochter vorbeischaut, berührt sie sie kurz an der Schulter. „Warum hast du dir denn die Kuscheldecke umgehängt?“, fragt sie lächelnd. Sie erfasst blitzschnell, dass die Tochter sich als Prinzessin verkleidet hat.



Vorurteile abbauen

Weil Pascale Link weiß, wie schwer der Alltag als Blinde ist, waren ihr früh zwei Dinge wichtig: die Lebensbedingungen für Blinde in Luxemburg zu verbessern. Und die Sehenden zu informieren, wie es Blinden so geht. Um damit Vorurteile und Hemmungen abzubauen. Darum gründete sie im Jahr 2007 die „Association pour malvoyants et aveugles“ (AMVA). Seither gibt es viele Kampagnen und Projekte.



Wie zum Beispiel das „Essen im Dunkeln“, bei dem sich die Gäste ganz im Dunkeln befinden, von Blinden und geschulten Sehenden in den abgedunkelten Räumen zügig und freundlich bedient werden – und selbst so manche Schwierigkeit haben, ob beim Filettieren von Fisch oder beim Finden des Bestecks.



Die Arbeit mit Kindern



Pascale Link ist außerdem jeden Tag mehrere Stunden zusammen mit anderen Mitgliedern der Vereinigung in Schulen unterwegs, um Kindern zu zeigen, was es bedeutet, blind zu sein. „Ich zeige ihnen in Ateliers mit Simulationsbrillen, wie sich die Sehbehinderung oder Blindheit anfühlt“, erklärt sie. Die Kinder probieren Lebensmittel, ohne sie zu sehen, oder tasten sich mit dem Blindenstock voran. „Außerdem erkläre ich ihnen die Blindenschrift, und die Kinder dürfen ihre Namen in Braille-Schrift schreiben.



Die Kinder sehen, dass auch Blinde am Computer arbeiten können, und stellen dann natürlich viele Fragen. Sie sind sehr engagiert, meist lieb, und ich bekomme tolle Rückmeldungen, Briefe und Bilder aus den Schulklassen.“ Dabei wird den Kindern eines klar: Heute gibt es viel bessere Hilfsmittel als beispielsweise vor 30 Jahren. Handys haben Programme mit Spracherkennung, Tablets gibt es auch mit Braille-Zeilen. Pascale Link kann E-Mails schreiben und sie sich vorlesen lassen.



Mit Mobilität aus der Isolation



Und doch bleiben Hindernisse. „Wenn ich mit den Kindern ins Schwimmbad oder Einkaufen wollte, war ich immer auf Hilfe angewiesen, denn die öffentlichen Verkehrsmittel sind oft nicht behindertengerecht“, erzählt Pascale Link. Darum würden sich viele Behinderte isolieren. „Ich wollte die Menschen aus ihrer Isolation holen. Sie sollten leichter am Leben teilnehmen können.



Niemand sollte wegen seiner Behinderung zu Hause eingeschlossen sein.“ Also war der Rufbus für Menschen mit verschiedensten Behinderungen eine große Herzensangelegenheit für Pascale Link. „Unser erstes Projekt war der Novabus, mittlerweile in Adapto umbenannt, der es seit 2008 vielen Menschen mit Behinderung ermöglicht, am sozialen, kulturellen und gesellschaftlichem Leben teilzunehmen“, erzählt die AMVA-Präsidentin stolz.



Damit sei die Arbeit der AMVA aber noch lange nicht getan. Als logische Folge würden auf Anfrage hin auch Schulungen in Geschäften, Restaurants und Verwaltungen angeboten, damit den Betroffenen vor Ort geholfen werden könne, wenn sie mit dem Bus ankämen. In mehreren Filialen der Cactus-Gruppe zum Beispiel sei das Personal geschult worden, um den Blinden bei ihren Einkäufen zu helfen. Für so viel Autonomie wie möglich.

Mehr zum AMVA:



Infos und Anmeldung zum „Essen im Dunkeln“ werden unter linkp@pt.lu entgegengenommen. Wer die Vereinigung finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das CCRA-Konto LU92 0090 0000 4620 0028 tun.