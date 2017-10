(bip) - Ein Hund, der den Garten gießt? Der Einkäufe wegräumt, beim Treppensteigen hilft, heruntergefallene Sachen aufhebt und, wenn es schlimm kommt, Herrchen oder Frauchen sogar in die stabile Seitenlage bringen und dann auch noch Hilfe holen kann? Das gibt es. All diese Dinge lernen Assistenzhunde in einer zwei Jahre dauernden Ausbildung, bevor sie an die Frau oder den Mann gebracht werden.



Menschen mit Gehbehinderungen, aber auch Diabetiker und Epileptiker, können sich an die Vereinigung „Rahna“ wenden ...