Armutsfalle: Caritas-Butteker zählen immer mehr Kunden

Rund jede zweite Familie mit einem alleinerziehenden Elternteil lebt im Großherzogtum laut der Caritas Luxembourg am Rande der Armut. Damit solche Menschen in finanziellen Notlagen sich gesunde, aber auch günstige Lebensmittel kaufen können, leitet die Caritas landesweit vier Sozialkaufläden - einen davon in Luxemburg-Stadt.

Am Eingang des kleinen Ladens an der Rue Michel Welter in Luxemburg-Stadt warten Plastikkörbe darauf, von Kunden mit Waren gefüllt zu werden. In fünf Kühlschränken wird Fleisch angeboten, daneben steht ein großer Gefrierschrank voll Tiefkühlware. Auf einem hellen Holztisch in der Mitte des Raumes stehen Körbe mit Mandarinen, Äpfeln und Bananen. Im Hintergrund läuft leise Musik.

An den Holzregalen voller Lebensmittel und Dingen des täglichen Bedarfs sind kleine Schilder befestigt, der Preis der Produkte ist darauf zu lesen ...