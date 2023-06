Militärparade in Diekirch Bausch: „Unterstützung für die Ukraine solange wie nötig“ von Nico MULLER | Heute um 16:50 Verteidigungsminister François Bausch bekräftigt Solidarität mit der NATO bei der Militärparade in Diekirch. Auch die Personalpolitik ist ein Thema.

Drei Tage vor dem eigentlichen Nationalfeiertag beging die Luxemburger Armee am Dienstag „ihren“ traditionellen Nationaltag in Diekirch, wo sie sich nicht zuletzt aufgrund des militärischen Zentrums auf dem Herrenberg zu Hause fühlt. Mit einer Feier auf der Kluuster sowie einer abschließenden Truppenparade möchte sie jedes Jahr ihre besondere Verbundenheit mit der Garnisonsstadt auch nach außen zeigen.

Bei schwül-warmer Witterung hatten sich nicht nur eine Reihe hochgestellter Persönlichkeiten aus Armee, Gesellschaft und Politik eingefunden, sondern auch viele Schaulustige aus der lokalen Bevölkerung. Die vielen rot-weiß-blauen Fähnchen schwingenden Schulkinder gaben dem Ganzen eine noch feierlichere Note.

„Investition auch in die eigene Sicherheit“

Diese Feierstunde bietet den Armeeverantwortlichen denn auch die Gelegenheit, auf die Ereignisse des vergangenen Jahrs zurück- und auf kommende Herausforderungen vorauszuschauen. Und so rückte Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) zunächst den von Russland entfachten Krieg gegen die Ukraine in den Fokus. Nachdem Luxemburg im vergangenen Jahr Material im Wert von 74 Millionen Euro zur Unterstützung der Ukraine aufgewendet habe, seien es in diesem Jahr bisher auch bereits 69 Millionen. Man wolle diese Unterstützung denn auch weiter leisten, solange es nötig sei. „Well alles, wat mir an d’Ukrain investéieren, investéiere mir och indirekt an eis eege Sécherheet“, so Bausch.

Deshalb habe man auch erst vergangene Woche zusammen mit Estland und der Ukraine eine sogenannte „IT-Koalition“ gegründet, um auch auf informatischer Ebene Unterstützung zu leisten und das Luxemburger Know-how mit einzubringen. Darüber hinaus seien seit März 27 Luxemburger Soldaten in Litauen im Einsatz, was ein bedeutendes Engagement der Luxemburger Armee im Ausland und in der NATO darstelle.

Neues Kadergesetz der Armee ein wichtiges Instrument

Der Krieg in der Ukraine habe uns allen in Europa klargemacht, wie wichtig es sei, eine gute Verteidigung zu haben, so François Bausch weiter. Deshalb müsse auch Luxemburg in die Armee investieren und das militärische Personal aufstocken. Dabei spiele das neue Kadergesetz der Armee eine entscheidende Rolle. Es soll noch vor den Parlamentswahlen in der Abgeordnetenkammer angenommen werden.

Ein weiteres Projekt, das die Armee in Zukunft maßgeblich prägen werde, sei ein belgisch-luxemburgisches Bataillon. Vergangene Woche sei eine entsprechende Vereinbarung zur Zusammenarbeit unterschrieben worden. Die Zukunft der Luxemburger Verteidigung sei international, so Bausch. Luxemburg könne sich nicht alleine verteidigen. Man brauche starke Partner, starke Allianzen, auf die man zählen könne. „Et as fir mech ganz kloër, dass d’Verdeedegung vun eise Wäerter, vun eiser Fräiheet, vum Rechtstaat an de Mënscherechter just am Kader vun der EU an der NATO assuréiert ka ginn.“

Alain Schoeben, Kommandant der Luxemburger Streitkräfte, fasste sich seinerseits sehr kurz. Die Armee sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wie die sich verändere, müsse sich die Armee anpassen. Das sei heute nicht leichter als vor 30 oder 40 Jahren. Die Armee müsse denn auch in die Lage versetzt werden, den gestiegenen Erwartungen auf allen Ebenen gerecht werden zu können.

Anschließend wurden noch mehrere Armeemitglieder für besondere Verdienste ausgezeichnet, bevor die Feier mit dem Abspielen der Nationalhymne durch die Militärmusik unter der Leitung von Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun auf der Kluuster ihren Abschluss fand. Den Schlusspunkt setzte eine Militärparade in der Rue Stavelot, bei der die Armee einen Teil ihres modernen Fuhrparks präsentierte.

