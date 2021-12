Die Armee feiert im Militärzentrum auf dem Herrenberg den Jahresabschluss – Spende an Luxembourg Transplant.

Solidarität leben

Armee zeigt Herz

„Traditionen sind fest in unserer Werte-Charta verankert, dazu gehört auch die Solidarität“, meinte General Steve Thull gestern bei der Abschlussfeier der Armee im Militärzentrum auf dem Herrenberg. So sei die luxemburgische Armee im Rahmen internationaler Missionen mit anderen Ländern und im Katastrophenfall mit der eigenen Bevölkerung solidarisch. Als Beispiele nannte er die Auslandseinsätze in Litauen, Mali und Mosambik, sowie im Inland während der Überschwemmungen im Juli und der Corona-Krise.

Auch im kommenden Jahr werden in jedem Covid-Center Soldaten eingesetzt. „Um diesen Einsatz stemmen zu können, wird fast ein Fünftel unseres Personals benötigt“, so Thull. Deswegen werden einige Aktivitäten reduziert respektive auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Der General lobte das bisherige Verhalten der Soldaten während der Pandemie und ermutigte sie, sich impfen zu lassen. Anschließend erhielt die Vereinigung Luxembourg Transplant, die sich für Organspenden engagiert, einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro.

150 Soldaten in Corona-Testzentren

Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) erinnerte an jene Soldaten, die sich derzeit in einem Auslandsaufenthalt befinden. Auch Bausch hob die Arbeit der Soldaten im Inland während der vergangenen zwölf Monate hervor. Über 150 Armeemitglieder sollen ab Mitte Januar bis Ende Februar in wahrscheinlich fünf Testzentren im Einsatz sein. „Keine andere Verwaltung hätte das stemmen können“, so Bausch.

Der Verteidigungsminister verwies auch auf das Gesetz zur Anschaffung neuer Militärfahrzeuge, das mit 56 von 60 Stimmen in der Chamber angenommen wurde, was den parlamentarischen Rückhalt für die Armee belege.

Außerdem wurden der Automobilrennfahrer Dylan Pereira und die Tischtennisspielerin Sarah De Nutte für ihre sportlichen Leistungen geehrt.

