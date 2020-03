Armee sucht Verstärkung

Die Armee hat ihre Rekrutierungsprozeduren gelockert. Was nach einem „Nivellement vers le bas“ klingt, ist eine Anpassung an die Realität.

Die Luxemburger Armee befindet sich im Wandel. Ende September wird General Alain Duschène in Rente gehen und mit Steve Thull ein neuer Chef an die Spitze der Truppe treten. Zudem hat man die Prozeduren für die Rekrutierung gelockert, um mehr Personal zu finden.

Die schriftlichen Tests in drei Sprachen und in Mathe, an denen die Hälfte der Kandidaten scheiterte, wurden abgeschafft, der Sporttest kann nun, anders als in der Vergangenheit, wiederholt werden ...