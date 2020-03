Das provisorische Krankenhaus in Strassen, direkt neben dem CHL, soll über 100 Betten verfügen und mit Beatmungsgeräten ausgestattet werden.

Lokales 1

Armee errichtet provisorisches Krankenhaus neben dem CHL

Das provisorische Krankenhaus in Strassen, direkt neben dem CHL, soll über 100 Betten verfügen und mit Beatmungsgeräten ausgestattet werden.

(SC/tj) - Angesichts der steigenden Zahl von Infizierten, hat die Regierung beschlossen, mithilfe der Armee direkt neben dem Centre Hospitalier Luxembourg (CHL) in Luxemburg-Stadt im Laufe der nächsten Tage eine provisorische Krankenhausstruktur zu errichten und in Betrieb zu nehmen.

Sie soll über rund 100 Betten verfügen und mit Beatmungsgeräten ausgestattet sein. In einer Pressekonferenz am Freitag bezeichnete Bettel den Bau des provisorischen Krankenhauses als "Präventivmaßnahme", falls sich die Situation verschlechtern sollte.

Die ersten Container kamen am Freitag mit der Cargolux in Luxemburg an. Die Logistikabteilung der NATO hat die Installationen zur Verfügung gestellt, sie war zuvor in Bari (Italien) aufgebaut gewesen. Das Logistikunternehmen Arthur Welter sicherte den Weitertransport der Container.

Luxemburg bekommt Material aus China Luxemburg erwartet für Montag eine größere Lieferung mit medizinischem Material aus China. Das teilte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) am Freitag auf LW-Nachfrage mit.

Anfang kommender Woche soll außerdem eine Cargolux-Maschine mit medizinischem Material aus China in Luxemburg landen. Das bestätigte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) auf LW-Nachfrage.

Die Lieferung soll jeweils rund fünf Millionen medizinische Schutzmasken und Schutzhandschuhe enthalten. Zudem werden 50 Beatmungsgeräte und 150.000 Schutzbrillen eingeflogen. In den darauf folgenden Tagen sollen weitere Beatmungsgeräte, Schutzbrillen und Schutzkleidung in Luxemburg ankommen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.