Am Montag verstarb Armand Mayer, Ehrenbürgermeister der Gemeinde Kiischpelt. Er wurde 68 Jahre alt.

Armand Mayer ist tot

Nico MULLER

Armand Mayer ist tot. Er bekleidete während 42 Jahren das Amt des Bürgermeisters, eine Amtszeit, die wohl kein Politiker mehr so schnell erreichen wird. Zuerst war er während 30 Jahren in der Gemeinde Wilwerwiltz Gemeindevater und nach der Fusion mit Kautenbach im Jahr 2006 in der Fusionsgemeinde Kiischpelt.

Zu den Wahlen am 8. Oktober 2017 trat der damals dienstälteste Bürgermeister im Großherzogtum nicht mehr an, womit wahrhaftig eine Ära zu Ende ging. Bei seiner Wahl 1975 war Armand Mayer gerade mal 26 Jahre alt und damit der jüngste Bürgermeister des Landes.

In der ersten Sitzung der neuen Mandatsperiode Ende November 2017 beschloss der Gemeinderat dann einstimmig, Armand Mayer den Titel des Ehrenbürgermeisters zu verleihen. Armand Mayer habe auf seine loyale Art und Weise den Kiischpelt geprägt wie kein anderer, würdigte der neue Bürgermeister der Gemeinde Kiischpelt, Yves Kaiser, damals seinen Vorgänger.

Wie sehr auch das Gemeindepersonal und die Kollegen im Gemeinderat die Verdienste von Armand Mayer schätzten, bewies eine Feierstunde zu Ehren ihres scheidenden Chefs im vergangenen Jahr, während ihm ein Geschenk in Form einer massiven Bronzeskulptur mit dem Namen Inclinaison des Künstlers Raymond Petit überreicht wurde. Auf bemerkenswerte Weise drückten sie damit ihren großen Respekt vor Armand Mayers Arbeit im Dienste der Gemeinde aus