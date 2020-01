Aus dem ehemaligen Kino wird ein Theater mit Fokus auf Kindertheater. Das neue Kulturgebäude soll im Lauf vom Kulturjahr 2022 eröffnen. So ist es zumindest vorgesehen.

Ariston wird zum Kindertheater

Nicolas ANEN Aus dem ehemaligen Kino wird ein Theater mit Fokus auf Kindertheater. Das neue Kulturgebäude soll im Lauf vom Kulturjahr 2022 eröffnen. So ist es zumindest vorgesehen.

„Es wird ein weiteres Prunkstück für die Stadt Esch.“ So beschreibt Schöffe Martin Kox (Déi Gréng) die Zukunft des Ariston. Das ehemalige Kino wird zu einem Theatersaal mit Schwerpunkt auf Kindertheater umgebaut. Am Freitag wurden die Pläne des Architektenbüros WW+ im Escher Gemeinderat vorgestellt.

Der Haupteingang wird in seiner aktuellen Gestaltung bestehen bleiben. Via das Foyer, das aufgefrischt wird, werden die Zuschauer in den ehemaligen Kinosaal gelangen, wo eine Bühne entstehen wird. Sie wird sich fast auf derselben Ebene wie die erste Sitzreihe befinden, erklärte Martin Kox.

Im Außenbereich werden ein Anbau, eine Nottreppe und der Zugang zum Keller entfernt. Damit dürfte der Ariston seine Ursprungsform wiedererlangen. Grafik: WW+

184 Plätze

Das erlaube es, nahe am Publikum zu sein. 184 Plätze werden im Saal zur Verfügung stehen. Im zweiten Stockwerk bleibt der Festsaal bestehen, auch wenn die dortige Bühne verschwinden wird. Anstelle dieser werden unter anderem neue Sanitäranlagen entstehen.

Der Saal wird weiterhin für die Seniorenfeiern der Stadt, private Feste, aber auch Theaterproben genutzt werden können.

Eine Lounge im Keller

Im Außenbereich werden die Nottreppe und der Zugang zum Keller verschwinden. In Letzterem wird eine Lounge mit 80 Plätze entstehen.

Die bestehenden Wohnungen im Gebäudeensemble werden nicht erhalten und unter anderem Artistenlogen weichen. Auch werden zwei neue Treppenhäuser und Lifte errichtet, damit alle Ebenen barrierefrei erreicht werden können.

Weiter erklärte Martin Kox, dass im Theatersaal die Möglichkeit bestehen werde, Filme zu zeigen. Carole Lorang, die Direktorin des Escher Theaters, und ihre Mannschaft seien in die Planung einbezogen worden, so Kox noch.

Eröffnungsdatum steht

Ein festes Datum für die Eröffnung steht auch bereits. Angepeilt wird der 29. April 2022. Damit der neue Theatersaal während des Kulturjahres Esch 2022 genutzt werden kann. „Das wird ganz sportlich“, sagte dazu Martin Kox.

Opposition kritisiert "Pirouetten"

Diese „sportliche Agenda“ habe sich der Schöffenrat selbst zuzuschreiben, kritisierten Marc Baum (Déi Lénk) und Dan Codello (Volt). Beide führten diese auf die „Pirouetten“ der Gemeindeführung in der Akte Ariston zurück.

Ende 2018 hatte der Schöffenrat entschieden, das Kino nicht zu kaufen.

Erst nachdem Kulturministerin Sam Tanson das Gebäude klassieren lassen wollte und damit auch Subsidien für Renovierungsarbeiten möglich wurden, entschied sich der Schöffenrat zum Kauf.

Ein 'Bijoux'

Mit dem nun ausgearbeiteten Projekt zeigte sich Mehrheit und Opposition zufrieden. „Es ist nur schade, dass die Chance verpasst wird, dieses ,Bijou’ rechtzeitig für Esch 2022 fertig zu haben“, so Baum.

Darauf antwortete Kox, dass es auch Highlights während des Kulturjahres brauche und nicht nur zu dessen Beginn im Februar. Die Umbaukosten belaufen sich auf 14 Millionen Euro.

In welcher Höhe etwaige Subsidien ausfallen werden, ist noch nicht bekannt.