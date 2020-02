Arbeitswelt von morgen unter der Lupe

Neue Vereinigung will Zentrum für Lokalgeschichte und soziokulturelle Projekte in der Gemeinde Kayl schaffen.

Ein Hauch von Aufbruchsstimmung liegt in der Luft. Mit Blick auf die europäische Kulturhauptstadt Esch 2022 feilen die Südgemeinden zurzeit unter Volldampf an tief greifenden Konzepten, um ihre Vorzüge für 2022 auf den Plan zu bringen.



Immer wieder wird dabei das Augenmerk auf die industriegeprägte Vergangenheit der Region gerichtet. So auch in der Gemeinde Kayl. Mit der Initiative „Musée vun der Aarbecht“ (MUAR) will diese das Thema Arbeit aufgreifen und in all seinen Facetten beleuchten.



Arbeiterdorf Tetingen