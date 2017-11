(mth) - Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde den Rettungskräften ein verletzter Waldarbeiter in der Gegend vom Potaschberg gemeldet. Da der am Bein verletzte Mann mitten im Wald lag und nicht mit einem Fahrzeug zu erreichen war, mussten die Einsatzkräfte sich zu Fuß auf den Weg zum Patienten machen.

Nach der ersten Einschätzung der Lage wurde noch ein Notarzt hinzugerufen. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde die verletzte Person bis zum Rettungshubschrauber der Luxembourg Air Rescue getragen.

Durch die schnelle Hilfe seiner Arbeitskollegen und der Rettungskräfte konnte auch eine Unterkühlen des Patienten verhindert werden. Vor Ort waren Einheiten aus Ettelbrück und Grevenmacher-Mertert.