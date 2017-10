(mth) - Am Mittwochmorgen kam es auf der Baustelle am Rand der neuen Zentralschule in Clausen zu einem eher ungewöhnlichen Arbeitsunfall. Ein Traktor, der auf der Baustelle im Einsatz war, stürzte wegen eines Fahrfehlers in die angrenzende Alzette.

Bei dem Zwischenfall gab es keine Verletzten. Die Städtische Berufsfeuerwehr war vor Ort, um die Bergung des Fahrzeugs mit Hilfe von Froschmännern des Zivilschutzes einzuleiten. Die angrenzende Allée Pierre de Mansfeld wurde für den Verkehr gesperrt. Der Traktor wurde mit einem Kran geborgen.