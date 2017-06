(C.) - Am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr ereignete sich in der Z.A.C. Jauschwis in Roost (Bissen) ein schwerer Arbeitsunfall. Auf dem Dach einer Lagerhalle wurden Arbeiten durchgeführt, woraufhin ein Arbeiter plötzlich durch das Dach brach und etwa zehn Meter in die Tiefe stürzte. Der 52-jährige Mann verstarb noch am Unfallort.

Wie es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Vor Ort weilten der Mess- und Erkennungsdienst, ITM, GSP, First Responder und Feuerwehr aus Bissen, Krankenwagen aus Diekirch und Samu aus Ettelbrück.



Foto: Polizei