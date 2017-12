(TJ) - Am Donnerstag könnte die Fahrt zur Arbeit und wieder nach Hause für zahlreiche Pendler aus dem französischen Grenzraum erneut zur Geduldsprobe werden. Zwischen Luxemburg und Thionville könnte ein Viertel aller Regionalverbindungen ausfallen, so die SNCF in einer Mitteilung. Reisende können sich vor Antritt einer Reise über das Online-Portal der SNCF über Verspätungen und Ausfälle informieren. Nicht betroffen sind die TGV-Züge von und nach Paris.



Arbeitsniederlegung



Rund 100 Zugbegleiter im Raum Lothringen machen von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch, nachdem am vorigen Donnerstag eine Zugbegleiterin tätlich angegriffen worden war. Das französische Recht sieht vor, dass ein Arbeitnehmer seine Arbeit niederlegen kann, wenn er sich in Gefahr sieht.