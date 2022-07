Am Dienstagnachmittag kam es in Medernach zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Arbeiter erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Wieder ein Arbeitsunfall

Arbeiter wird von Container-Tür erschlagen

Am Dienstagnachmittag kam es in Medernach zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Arbeiter erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein tödlicher Arbeitsunfall in Medernach, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Ein Auto war auf einer Baustelle in der Rue de Larochette in Medernach in eine während eines Entlade-Vorgangs aufschlagende Container-Tür gekracht. Durch die Wucht der Kollision prallte die Tür zurück und verletzte dabei einen 45-jährigen Arbeiter aus dem Süden des Landes schwer.



Tödlicher Arbeitsunfall in der Gemeinde Tandel Bei Forstarbeiten in der Ortschaft Brandenburg ist ein 47 Jahre alter Mann getötet worden. Die Behörden ermitteln.

Dieser wurde nach durch den Notarzt eingeleiteten Rettungsmaßnahmen mit einem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen, wo er schließlich an seinen schweren Verletzungen starb. Die Autofahrerin stand unter Schock und wurde vom psychologischen Dienst des CGDIS betreut.

Der Mess- und Erkennungsdienst sollte den Unfall auf Anordnung der Staatsanwaltschaft untersuchen, darüber hinaus wurde eine Autopsie des Unfallopfers beantragt. Das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt (ITM) wurde ebenfalls informiert. Der Streckenabschnitt war während des Einsatzes gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.