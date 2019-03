Am Donnerstag sind gegen 9.30 Uhr auf einer Baustelle in der Route du Vin zwei Personen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden.

Arbeiter von Walze überrollt

Foto: CISGM

Auf der Baustelle eines Fabrikgeländes an der Route du Vin in Mertert waren mehrere Arbeiter mit Arbeiten am Ausbau des Parkplatzes beschäftigt. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten zwei Arbeiter unter eine rückwärtsfahrende Straßenwalze, wobei ein Arbeiter teilweise von der Maschine überrollt wurde und der andere Arbeiter zwischen der Straßenwalze und einem Schubkarren schwer eingeklemmt wurde.

Der eingeklemmte Arbeiter musste mit hydraulischem Gerät aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide in die diensttuende Klinik eingeliefert. Der Fahrer der Straßenwalze blieb derweil unverletzt.



Die Rettungsdienste aus Mertert-Grevenmacher, Junglinster und der Notarzt aus der Hauptstadt waren im Einsatz.