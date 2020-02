Ein Arbeiter wurde im Februar 2016 von Isolationsmatten erschlagen. Den Richtern zufolge trägt das Unternehmen, das die Matten lagerte, aber keine Schuld an dem Unfall.

Arbeiter von Matten erschlagen: Freispruch

(SH) - An einer Baustelle in der Rue Lucien Wercollier in Limpertsberg waren am 9. Februar 2016 Isolationsmatten von starken Windböen erfasst worden. Das Material flog zwölf Meter in die Tiefe und traf einen Arbeiter auf dem Kopf. 13 Tage nach dem Zwischenfall erlag der Mann seinen Verletzungen.

Im Januar hatte sich jenes Unternehmen, das für die Isolationsarbeiten am Dach und somit für die Lagerung der Matten verantwortlich zeichnete, vor Gericht verantworten müssen. Dem Vertreter der Staatsanwaltschaft zufolge sollen die Matten nicht ausreichend gesichert gewesen sein. Durch diesen Fehler trage die Firma Verantwortung für den Tod des Mannes. Die Richter sprachen das Unternehmen in erster Instanz aber frei.

Für den Tag des Unfalls war eine Sturmwarnung herausgegeben worden. Deshalb wurde an dem Tag nicht gearbeitet. Dennoch sollten zwei Männer vor Ort überprüfen, ob die Matten ausreichend gesichert waren.

