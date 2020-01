Während eines Sturms wurde ein Arbeiter im Februar 2016 von einer Isolationsmatte getroffen. Er starb an den Folgen seiner Verletzungen. Eine Baufirma musste sich nun vor Gericht verantworten.

Arbeiter von Matten erschlagen: Baufirma vor Gericht

Während eines Sturms wurde ein Arbeiter im Februar 2016 von einer Isolationsmatte getroffen. Er starb an den Folgen seiner Verletzungen. Eine Baufirma musste sich nun vor Gericht verantworten.

(SH) - Stürmische Windböen sorgten am 9. Februar 2016 für unruhige Stunden. Durch einen heftigen Windstoß wurden auf einer Baustelle in der Rue Lucien Wercollier in Luxemburg-Limpertsberg auch Isolationsmatten erfasst. Diese flogen rund zwölf Meter in die Tiefe und trafen dann einen Arbeiter auf dem Kopf. 13 Tage später erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Eine Frage der Sicherung

Das Unternehmen, das für die Isolationsarbeiten am Dach verantwortlich zeichnete, musste sich nun wegen des Unfalls vor Gericht verantworten. Der Vertreterin der Staatsanwaltschaft zufolge seien die Isolationsmatten, die auf dem Dach gelagert wurden, nicht ausreichend gesichert gewesen. Demnach habe die Gesellschaft einen Fehler begangen und sei somit strafrechtlich für den Tod des Mannes, der bei einer anderen Firma unter Vertrag stand und nichts mit den Dacharbeiten zu tun hatte, verantwortlich. Sie forderte eine Geldstrafe von 20.000 Euro.

Ein Verantwortlicher des beschuldigten Unternehmens gab vor Gericht an, dass man die eigenen Arbeiter wegen der Sturmwarnung nicht auf die Baustelle geschickt habe. Allerdings sollten zwei Männer vor Ort überprüfen, ob das Material ausreichend gesichert sei. Dies sei auch erfolgt. Warum dennoch rund 25 Matten vom Wind erfasst wurden, konnte sich der Mann nicht erklären.

Das Urteil ergeht am 6. Februar.



