Arbeiter stürzt in Schacht und verletzt sich tödlich

Ein Arbeitsunfall endete am Freitagmorgen tödlich. Ein Arbeiter stürzte in einen Schacht und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

(lm) - Am Freitagmorgen kam es in Luxemburg-Stadt zu einem tödlichen Arbeitsunfall, wie die Polizei am Nachmittag mitteilt.

Gegen 9.20 Uhr sei ein Arbeiter auf einer Baustelle am Boulevard Konrad Adenauer aus bislang ungeklärter Ursache in einen Schacht gestürzt. Der Notarzt eilte zur Unfallstelle, doch der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Gewerbeaufsicht und die Polizei waren am Unfallort, um den genauen Hergang aufzuklären.

