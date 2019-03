Auf einem Bauernhof in Rodenburg ist am Dienstag ein Arbeiter von einer Kuh attackiert worden. Der Mann wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht worden.

Arbeiter in Rodenburg von Kuh attackiert

Auf einem Bauernhof in Rodenburg ist am Dienstag ein Arbeiter von einer Kuh attackiert worden. Der Mann wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht worden.

(jt) - Ein Arbeiter ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr in Rodenburg bei Junglinster von einer Kuh getreten und verletzt worden. Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich auf einem Bauernhof in der Rue d'Eschweiler. Vor Ort war auch die Luxembourg Air Rescue im Einsatz.



Laut Angaben der Polizei wollte der Arbeiter die Kuh in eine bestimmte Richtung leiten, als das Tier plötzlich ausschlug und den Arbeiter traf. Ersten Informationen zufolge wurde der Mann allerdings nicht schlimmer verletzt.