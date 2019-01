In der Paulinstraße in Trier ist am Donnerstagmorgen ein Baugerüst zusammengebrochen. Ein Arbeiter stürzte ab und verletzte sich schwer.

Arbeiter fällt in Trier vier Meter in die Tiefe

(dpa/lrs) - Ein Arbeiter hat in Trier beim Einstürzen eines Baugerüsts schwere Kopfverletzungen erlitten. Der Mann befand sich laut Polizei am Donnerstagmorgen auf dem Gerüst, das an einem Haus in der Paulinstraße stand. Als das Baugerüst und Teile des Hausdaches auf die Straßen fielen, stürzte der Arbeiter etwa vier Meter in die Tiefe. Ein vorbeifahrendes Auto wurde durch Gerüst- und Trümmerteile beschädigt. Weitere Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt ...

