Auf einer Großbaustelle im Ban de Gasperich in Luxemburg-Stadt wurde ein Arbeiter am Dienstagvormittag bei einem Sturz verletzt.

Arbeiter bei Sturz verletzt

Kurz vor 11 Uhr rückte die hauptstädtische Berufsfeuerwehr am Dienstag mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch der Notarztwagen, zu einem Einsatz auf einer Großbaustelle im Ban de Gasperich in Luxemburg-Stadt aus. Der Grund: Ein Arbeiter war aus der dritten Etage in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde mit "mittelschweren Verletzungen", wie vor Ort zu erfahren war, ins Krankenhaus eingeliefert.