Sozialstunden machen einen relativ geringen Anteil der Gerichtsurteile aus. Die Strafen kommen nur unter gewissen Bedingungen infrage.

Arbeiten statt Gefängnis

Corona-Pandemie hat Einfluss auf Sozialstunden

Maximilian RICHARD Sozialstunden machen einen relativ geringen Anteil der Gerichtsurteile aus. Die Strafen kommen nur unter gewissen Bedingungen infrage.

Die Liste der Vergehen, wegen derer sich Anfang des Jahres ein Mann vor Gericht verantworten musste, war lang: Nicht nur soll der damalige Obdachlose Klingeln, Briefkästen, Fahrzeuge und Eingangsbereiche von Bankfilialen beschädigt, sondern auch eine Frau in einem Bus angegriffen haben. Vor Gericht war der Mann geständig, nur den Angriff auf die Frau stritt er ab. Sein Strafverteidiger bat die Richter aber, ihn nicht zu einer Haftstrafe zu verurteilen.

Der Mann habe sein Leben wieder im Griff. Er gehe einer Arbeit nach und wohne wieder in einer Wohnung. Eine Freiheitsstrafe würde sich nur kontraproduktiv auf seinen Lebenswandel auswirken. Das sahen die Richter in ihrem Urteil wohl genauso. Denn statt zu einer Haftstrafe verurteilten sie den Mann zu Sozialstunden. 240 Stunden, das gesetzliche Höchstmaß, muss der Mann unvergütet Arbeit im Dienste der Allgemeinheit leisten.

Solche Urteile sind in Luxemburg kein Einzelfall. Wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Frage der LSAP-Abgeordneten Dan Biancalana und Mars di Bartolomeo an Justizministerin Sam Tanson hervorgeht, haben zwischen 2016 und 2020 Richter hierzulande 763 Mal einen Angeklagten zu sogenannten Travaux d'intérêt général (TIG) verurteilt. Zum Vergleich: In dem gleichen Zeitraum wurde 5.393 Mal ein Angeklagter rechtskräftig zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Nur unter bestimmten Bedingungen

Sozialstunden machen somit vergleichsweise einen geringeren Anteil der Urteile aus. In eine direkte Beziehung lassen sich die beiden Zahlen allerdings nur bedingt setzen. Denn eine Verurteilung zu Sozialstunden erlaubt das Gesetz nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Nämlich, wenn die Richter der Meinung sind, dass ein Gesetzesverstoß mit einer Haftstrafe von maximal sechs Monaten geahndet werden kann.

Dies kann bei ganz unterschiedlichen Straftaten der Fall sein. Dabei spielen auch die Umstände eine wichtige Rolle. So verurteilten die Richter 2017 einen Angeklagten zu Sozialstunden, der sich wegen eines Totschlagsdeliktes (Actes entraînant ou visant à entraîner la mort) vor Gericht verantworten musste.

Über den Fall liegen keine Einzelheiten vor. Verurteilung zu Sozialstunden stellen bei solchen Verfahren aber eine absolute Ausnahme dar. In den meisten Fällen wurden TIG in Prozessen rund um Körperverletzungen, Drohungen, Belästigungen, üble Nachrede und Verletzungen der Fürsorgepflicht (Abandon de famille) gesprochen.

In den vergangenen Jahren haben die Verurteilungen zu Sozialstunden stetig zugenommen. Das vergangene Jahr stellt dabei allerdings eine Ausnahme dar. Wie die Justizministerin in ihrer Antwort betont, sei dies jedoch auf die sanitäre Krise zurückzuführen. Auch die Gerichte waren aufgrund der Pandemie in ihrer Arbeit eingeschränkt.

Ausreichendes Angebot

Die Modalitäten der Ausführung der Sozialstunden werden von der Generalstaatsanwaltschaft bestimmt. Die Organisation und die Betreuung übernimmt indes der Service central d'assistance sociale (SCAS). Die TIG können bei verschiedenen Organisationen absolviert werden.

So werden die Stunden unter anderem bei der Caritas, der Croix-Rouge, in Servior-Altersheimen, Krankenhäusern oder anderen Vereinigungen geleistet. Der SCAS betreibt auch eine eigene Werkstatt, in der die Stunden abgearbeitet werden können. In der Regel gebe es genügend Stellen – zumindest für Sozialstunden, die während der allgemeingültigen Bürozeiten geleistet werden, so die Ministerin.

Die Pandemie hatte allerdings auch Auswirkungen auf das Angebot. So habe sich die Suche nach einer geeigneten Stelle während des vergangenen Jahres teils als schwierig erwiesen. Viele Bereiche seien gezwungen gewesen, den Zugang für externe Personen zu beschränken, um etwa Bewohner einer Struktur und das Personal vor einer Infektion zu schützen.

