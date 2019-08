Bis September müssen Autofahrer auf der Nordstraße etwas mehr Geduld haben. Denn im Gousseler Tunnel werden Arbeiten durchgeführt.

Arbeiten im Gousseler Tunnel

(m.r.) - Ab Montag fließt der Verkehr auf der Nordstraße etwas langsamer. Denn zwischen dem 12. und dem 15. September finden im Gousseler Tunnel Arbeiten statt. Deshalb bleibt der Tunnel in einer ersten Phase bis zum 28. August in Richtung Schoenfels gesperrt. Anschließend wird die Fahrbahn in die entgegengesetzte Richtung bis zum Ende der Arbeiten für den Verkehr nicht zugänglich sein. In beiden Fällen werden die Verkehrsteilnehmer über den offenen Tunnelbereich umgeleitet.



Verkehrsteilnehmer sollten sich an die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h halten. Auf der Baustelle kommt nämlich ein mobiles Radargerät zum Einsatz.