Arbeiten im Ban de Gasperich und in Itzigerstee

Im Ban de Gasperich und in Itzigerstee werden in naher Zukunft Baustellen für Verkehrsbehinderungen sorgen.

(SH) - Gleich zwei Baustellen werden in den kommenden Tagen und Wochen für Verkehrsbehinderungen sorgen, dies im Ban de Gasperich sowie in Itzigerstee.

An der Brücke über die A6 in Höhe des Wasserturms im Ban de Gasperich werden am Wochenende Arbeiten durchgeführt. Deshalb wird zwischen Samstag 6 Uhr und Sonntag 12 Uhr die Fahrbahn des Boulevard Kockelscheuer aus Gasperich in Richtung Leudelingen zwischen der Kreuzung mit der Rue Emile Bian und der Kreuzung mit der Route d‘Esch gesperrt bleiben. Die Umleitung führt über die Rue Emile Bian und die Route D‘Esch.

Auf dem CR226 in Itzigerstee sind unterdessen vom kommenden Montag bis Ende Juni Arbeiten an einer Brücke vorgesehen. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Für Fahrzeuge, die breiter als 2,5 Meter sind, gilt ein Fahrverbot.

