(jl) - Wohl selten ließen sich die beiden Arbeitsressorts des Ministers für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen so exemplarisch miteinander verbinden wie am Donnerstagnachmittag im Tal der Irbich bei Marnach, wo François Bausch den offiziellen Startschuss zur Anbringung der stählernen Tragstruktur jener Straßenbrücke gab, über die sich künftig die "Transversale de Clervaux" dahinziehen soll.

Herzstück der "Transversale"



Nicht nur soll die 265 Meter lange Talbrücke später nämlich das Herzstück der 3,7 Kilometer umfassenden Querverbindung zwischen der N7 bei Marnach und der N18 bei Clerf in Richtung Lentzweiler bilden, nein, sie soll zugleich auch zu einem Modellprojekt für nachhaltige Straßenbauwerke werden.

Wie der Direktor der Straßenbauverwaltung Roland Fox erklärte, gehöre das Prinzip der Nachhaltigkeit zwar auch bei den "Ponts et chaussées" schon länger zu den Pfeilern jeglicher Planungen. Mittlerweile habe man gemeinsam mit der Vereinigung "Sécolux" aber ein Referenzwerk mit 33 messbaren Kriterien zur Errichtung nachhaltiger Bauwerke erstellt, das europaweit seinesgleichen suche.

Auszeichnung für Grevenmacher



In einem Pilotprojekt waren die Nachhaltigkeitskriterien erstmals beim Bau der Moselbrücke in Grevenmacher angewandt worden, die am Donnerstag denn auch offiziell zertifiziert wurde. Das Irbich-Viadukt soll diesem Beispiel nun also folgen.

Wie Ressortminister François Bausch erklärte, beschränke sich nachhaltiges Bauen dabei nicht nur auf die Auswahl der Materialen, sondern auch auf die Nutzbareit des Bauwerks für Formen der sanften Mobilität, auf seine harmonische Integration in die Landschaft, auf möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt, auf Sicherheit am Bau und vieles mehr.

Spektakuläre Bilder garantiert



Beeindrucken tut die Baustelle im Tal der Irbich aber auch das Auge. In den kommenden Monaten werden vor Ort nun mittels eines Seilzugs auf Teflonschienen drei, je 200 Tonnen schwere Tragsegmente auf die Brückenpfeiler "geschoben", die als Unterbau für die neue Straße dienen. Bis zum Herbst 2018 soll das Viadukt zwischen Marnach und der Straße von Urspelt nach Reuler gänzlich fertiggestellt sein.