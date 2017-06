(SH) - Weil ein neuer Belag gelegt wird, ist von Freitag 20 Uhr bis Montag 6 Uhr auf der A13 zwischen dem Zubringer Lankelz und dem Ehleringer Kreuz mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Die A13 aus Petingen in Richtung A4 wird zwischen dem Differdinger Kreuz und dem Zubringer Lankelz gesperrt sein. Gleiches gilt für die Zufahrt zur A13 aus Esch/Alzette über den Zubringer Lankelz.

Gesperrt sind ebenfalls die Auffahrt des Differdinger Kreuzes von der N32 in Richtung Zubringer Lankelz, die Auffahrt des Ehleringer Kreuzes von der N37 in Richtung Zubringer Lankelz und die Linksabfahrt des Zubringers Lankelz vom Kreisverkehr Raemmerich in Richtung Petingen.



Der Verkehr aus Esch/Alzette in Richtung Petingen (A13) wird über den CR110 und die N37 umgeleitet. Jener aus Petingen in Richtung Zubringer Lankels über die N32 und den CR110.



Auch am Boulevard Raiffeisen am Ban de Gasperich müssen Autofahrer von Freitag 23 Uhr bis Samstag 22 Uhr Geduld aufbringen. Ab kommender Woche ist dann Schluss mit der derzeitigen Umleitung und der neue Boulevard Raiffeisen kann genutzt werden.









