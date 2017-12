(rr) - Drei Hebammen werden an Silvester von 21.15 bis 6.15 Uhr Dienst in der Geburtenstation der Clinique Bohler in Kirchberg tun. Eine von ihnen ist Nathalie Glodt.



„Die Clinique Bohler begleitet mich seit jeher: Dort habe ich selbst das Licht der Welt erblickt, meine ersten Praktika absolviert, die erste Geburt betreut und brachte meine beiden Kinder dort zur Welt.“



Den Entschluss, Hebamme zu werden, hat Nathalie Glodt schon als 16-Jährige gefasst ...