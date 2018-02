(M.G.) - Am Samstag haben die Arbeiten an der Zugstrecke zwischen Bettemburg und Luxemburg-Stadt begonnen. Die Strecke ist fortan eine Woche lang komplett gesperrt. Trotz Schulferien, nutzten am Montagmorgen viele Pendler die Ersatzbusse der CFL.

Allgemein verlief der Zugverkehr bis Bettemburg reibungslos und auch der Umstieg auf die Ersatzbusse funktionierte gut.



Allerdings sind diese Woche wegen der Schulferien weniger Menschen auf dieser Strecke unterwegs oder haben sich auf den Ausfall eingestellt und beispielsweise Fahrgemeinschaften organisiert.