Arbeiten am Kreisverkehr Iergäertchen: Ende in Sicht

Noch herrscht auf Rond-Point Robert Schaffner eine riesige Baustelle. Doch Ende Dezember soll die Umgestaltung zum Turbokreisverkehr abgeschlossen sein.

Noch gleicht der Rond-Point Robert Schaffner – im Volksmund auch Iergäertchen genannt – einer riesigen Baustelle. Doch in den kommenden Wochen und Monaten neigt sich die Umgestaltung des viel befahrenen Kreisverkehrs zum Turbokreisel langsam ihrem Ende zu. An den kommenden beiden Wochenenden werden nun die nächsten Etappen in Angriff genommen.



Zur Erinnerung: In der Vergangenheit war gerade zu den Stoßzeiten ein schnelles Durchkommen am Iergäertchen kaum möglich ...