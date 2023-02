Nach zahlreichen Verzögerungen soll die lang ersehnte Umgehungsstraße in den kommenden zweieinhalb Jahren entstehen.

Nach jahrelangem Warten

Arbeiten am Contournement Dippach beginnen in diesem Monat

Glenn SCHWALLER Nach zahlreichen Verzögerungen soll die lang ersehnte Umgehungsstraße in den kommenden zweieinhalb Jahren entstehen.

Die Arbeiten an der Dippacher Umgehungsstraße werden voraussichtlich noch in diesem Monat anlaufen. Dies teilte die Gemeinde Dippach am Dienstagmorgen auf ihrer Facebook-Seite mit. Der Schöffenrat der Gemeinde sei von staatlicher Seite über diesen Schritt informiert worden, heißt es weiter.

Wie eine Brücke die Einwohner einer Gemeinde vereinen soll Die Brücke in Schouweiler steht, wenn auch nicht an ihrem Platz. Dies soll am kommenden Wochenende mit ungewöhnlicher Technik geschehen.

Aus der lokalen Politik waren erleichterte Töne zu vernehmen. Bürgermeisterin Manon Bei Roller (LSAP) sowie Schöffe Max Hahn (DP) zeigten sich in den sozialen Medien erfreut über den anstehenden Beginn der Bauarbeiten, die zweieinhalb Jahre dauern sollen. „Mit 15 Jahren Verspätung beginnen die Arbeiten endlich in diesem Monat“, so Hahn auf seiner Facebook-Seite. Er blieb jedoch noch skeptisch: „Nach jahrelangen Versprechen und immer wieder neuen Enttäuschungen fällt es schwer, daran zu glauben, ehe der erste Bagger da ist“.

Schranke sorgt täglich für lange Staus

Auch aus der Opposition kamen positive Reaktionen. Die Biergerinitiativ Gemeng Dippech drückte in einem Presseschreiben ihre Zustimmung für die Realisierung des Projektes aus, kritisierte jedoch ebenfalls, dass die Arbeiten in Vergangenheit immer wieder verschoben wurden.

Die Grafik zeigt den geplanten Verlauf der neuen Umgehungsstraße. Grafik: Mobilitätsministerium

Die Umgehungsstraße soll vor allem den Bahnübergang in Dippach-Gare entlasten. In Spitzenzeiten ist die dortige Schranke während mehr als 40 Minuten pro Stunde geschlossen, was oft für einen langen Rückstau sorgt, der Autofahrer und Anwohner gleichermaßen stört. Die Umgehungsstraße soll außerhalb des Ortes verlaufen und unter der bestehenden Eisenbahnstrecke hindurchführen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.