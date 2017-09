(SH) - Wegen Arbeiten müssen Verkehrsteilnehmer ab Freitagabend sowohl auf der A13 als auch auf der A7 mit Verkehrsbehinderungen rechnen.



Da in Höhe von Schifflingen an einer Unterführung gebaut wird, ist die Autobahn A13 von Freitag 20 Uhr und bis Dienstag 12 Uhr zwischen Esch/Alzette und Schifflingen in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt, sind zudem die Zufahrt in Schifflingen vom CR169 in Richtung Esch/Alzette sowie die Ausfahrt in Schifflingen aus Esch/Alzette und in Richtung CR169 gesperrt. Die Umleitung führt über die CR169 und CR164.

Foto: Straßenbauverwaltung

Auf der A7 wird unterdessen zwischen Lorentzweiler und Merscherberg ein neuer Belag gelegt. Deshalb ist die Autobahn ab Freitag 19.30 und bis Montag 6 Uhr von Lorentzweiler in Richtung Merscherberg gesperrt. Gleiches gilt für die Zufahrt in Lorentzweiler von der N7 in Richtung Friedhof, die Zufahrt in Schoenfels vom CR102 in Richtung Friedhof sowie die Zufahrt in Mersch von der N8 in Richtung Friedhof. Die Umleitung führt über Lintgen und Mersch (N7).

Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten ist jeweils bereits ab dem späten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



