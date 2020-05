Apothekerfamilie aus Leidenschaft

Seit 150 Jahren ist die Pharmacie du Lion in der Escher Alzettestraße im Besitz der Familie Welschbillig.

Die vergangenen Wochen waren kräftezehrend für die Apothekerin Cathy Welschbillig. In ihrer Apotheke Pharmacie du Lion in der Alzettestraße in Esch herrschte wegen der Aufregung rund um das Corona-Virus Dauerstress. Die Kunden kamen in Scharen, die Stimmung war angespannt und die Angst war groß. Dabei hätte die 50-jährige Apothekenbesitzerin eigentlich einen triftigen Grund zur Freude: Die Pharmacie du Lion wird dieses Jahr 150 Jahre alt.

Seit 1870 ist die Apotheke im Besitz der Familie Welschbillig ...