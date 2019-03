Pharmazeuten machen bei Wochenend-, Nacht- und Feiertagsbereitschaften im Schnitt 340 Euro Verlust. Die Regierung plant, ihnen finanziell entgegenzukommen.

Apotheken zahlen beim Nachtdienst drauf

Diane LECORSAIS Pharmazeuten machen bei Wochenend-, Nacht- und Feiertagsbereitschaften im Schnitt 340 Euro Verlust. Die Regierung plant, ihnen finanziell entgegenzukommen.

3 329 Bereitschaftsdienste leisteten die 95 hiesigen Apotheken im Jahr 2017. Doch die Einsätze am Wochenende, in der Nacht und an den Feiertagen lohnen sich für die Apotheker nicht – zu diesem Schluss kommt eine Studie, die das Gesundheitsministerium mit einer externen Beratungsfirma und in Absprache mit dem Syndicat des pharmaciens du Luxembourg (SPL) in 31 Apotheken durchgeführt hat.



In Zukunft sollen deshalb finanzielle Entschädigungen ausbezahlt werden. Dies erklären Finanzminister Pierre Gramegna und Gesundheitsminister Etienne Schneider in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage der Abgeordneten Josée Lorsché und Marc Hansen (Déi Gréng).



Verluste variieren



Wie die Minister hervorheben, muss bei der finanziellen Bilanz zwischen zwei Gruppen von Apotheken unterschieden werden: jenen, die sich in Ortschaften mit einer Maison médicale beziehungsweise einem Krankenhaus mit Notaufnahme befinden, und jenen in etwas abgelegeneren Bereichen.

Derweil bei Ersteren lediglich „geringe Verluste zwischen 100 und 150 Euro pro Bereitschaftsdienst“ verzeichnet worden seien, fällt die Bilanz bei Letzteren sehr unterschiedlich und bisweilen deutlich negativer aus. So beklagten Apotheken in entfernteren Orten Verluste zwischen 200 und 1 000 Euro pro Wochenend-, Feiertags- oder Nachtdienst. Im Durchschnitt ergebe dies einen Nettoverlust von 340 Euro pro Bereitschaftsdienst.



Wie im Koalitionsabkommen von der Regierung angekündigt, sollen die Services de garde künftig vergütet werden, bestätigen die Minister. Die durch die Studie gewonnenen Erkenntnisse sollen bei der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzestextes einfließen. Konkrete Summen könnten zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht genannt werden.



Zehn Apotheken in Bereitschaft



Wie das Gesundheitsministerium auf LW-Nachfrage erklärt, muss hierzulande jede Apotheke Bereitschaftsdienste leisten – das sei so im Deontologiekodex der Apotheker festgehalten. Die Höhe des Aufpreises, den Apotheken außerhalb der regulären Öffnungszeiten verlangen können, ist per Règlement grand-ducal festgehalten: Zwischen 19 und 22 Uhr sowie sonn- und feiertags, von 8 bis 19 Uhr, fallen 5,78 Euro an, von 22 bis 8 Uhr sind es 12,71 Euro. Eine Rückerstattung durch die Gesundheitskasse ist vorgesehen.



Um die Planung der Bereitschaftsdienste kümmert sich das Syndicat des pharmaciens du Luxembourg. In allen Teilen des Landes muss mindestens eine Apotheke für die Bürger geöffnet haben. Wie oft eine Apotheke einen solchen Dienst anbieten muss, hängt demnach davon ab, wo sie sich befindet. Unterschieden wird dabei zwischen neun Sektoren (siehe unten). In der Regel haben immer zehn Apotheken Dienst. Welche es sind, finden Sie auf www.pharmacie.lu.



Aufteilung in neun Sektoren

Die Apotheken sind in folgende neun Sektoren gegliedert:

– Luxemburg (366 Dienste in 2017);

– Esch/Alzette (366 Dienste);

– Süd 1 mit Bettemburg, Biwingen, Düdelingen, Frisingen, Kayl, Rümelingen und Schifflingen (363 Dienste);

– Süd 2 mit Beles, Differdingen, Lamadelaine, Monnerich, Niederkerschen, Niederkorn, Petingen, Zolver, Rodange, Schouweiler (441 Dienste);

– Peripherie mit Bartringen, Bridel, Capellen, Kehlen, Mamer, Steinfort, Steinsel, Strassen und Walferdingen (331 Dienste);

– Nordstad mit Colmar-Berg, Diekirch, Ettelbrück, Ingeldorf (366 Dienste);

– Osten/Südosten mit Bad Mondorf, Hesperingen, Howald, Niederanven, Remich, Sandweiler, Schüttringen und Wormeldingen (322 Dienste); – Osten/Nordosten mit Befort, Echternach, Fels, Grevenmacher, Junglinster, Mersch, Mertert und Wasserbillig (366 Dienste);

– Norden/Nordosten mit Clerf, Grosbous, Hosingen, Rambrouch,Redingen/Attert, Ulflingen, Vianden, Wiltz und Wintger (408 Dienste).