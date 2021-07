Die 35-Jährige erhielt am Donnerstag ihren Reisepass zurück und darf vorerst weiter im Großherzogtum bleiben.

Anzeige wird zum Bumerang

Kleiner Lichtblick für junge Brasilianerin, der Abschiebung droht

Sibila LIND Die 35-Jährige erhielt am Donnerstag ihren Reisepass zurück und darf vorerst weiter im Großherzogtum bleiben.

Der Fall sorgt seit Tagen für viele Diskussionen in Luxemburg: Eine junge Brasilianerin wandte sich an die Polizei, um eine Anzeige wegen Belästigung am Arbeitsplatz einzureichen. Weil die Frau jedoch keinen gültigen Aufenthaltstitel vorlegen konnte, droht Juliane* nun die Abschiebung (das „Luxemburger Wort“ berichtete).

Am Donnerstag hatte die 35-Jährige einen Termin bei der Einwanderungsbehörde. Ursprünglich ging es darum, die freiwillige Ausreise der Frau vorzubereiten. Stattdessen erhielt Juliane ihren Reisepass zurück. Ihre Ausweisung wurde um sechs Monate aufgeschoben, um die Ergebnisse der strafrechtlichen Ermittlungen im Hinblick auf die mutmaßliche Belästigungen ihres Arbeitgebers abzuwarten. Der Aufschub kann auch verlängert werden.

Juliane befindet sich jedoch weiterhin in der Illegalität. Eine Rückführung in ihr Heimatland würde für sie bedeuten, dass sie während fünf Jahren nicht mehr in Luxemburg und im gesamten Schengenraum einreisen darf. Sowohl das Ministerium für Immigration als auch das Ministerium für innere Sicherheit hatten angekündigt, in der Causa das Gespräch mit Flüchtlingsverbänden suchen zu wollen.

* Name geändert

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.