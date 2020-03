Gesammelte Leserfragen zur Covid-19-Krise und die Antworten darauf.

Antworten auf Ihre Fragen zu #COVID-19

Antworten auf Ihre Fragen zu #COVID-19

Die allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit der #Covid-19-Krise ist hoch, viele Menschen stellen sich konkrete Fragen, auf die sie nicht immer leicht eine Antwort finden.

Auch das "Luxemburger Wort" erhält derzeit viele Fragen von Leserinnen und Lesern, die von der Redaktion beantwortet werden.

Um möglichst viele Menschen von diesen Informationen profitieren zu lassen, werden diese Fragen und Antworten an dieser Stelle anonym ohne besondere Rang- und Reihenfolge veröffentlicht.

Sie können sich während der gesamten Covid-19-Krise mit Fragen via Mail, Twitter oder über unsere Facebook-Seite an die Redaktion wenden.

Leser fragen & bekommen Antworten:

Bleiben Handwerksbetriebe wie Autowerkstätten ab Montag auch geschlossen?

Antwort: Ja, solche Betriebe sind von den Einschränkungen betroffen. Allerdings bieten verschiedene Autohäuser im Land weiterhin einen Notdienst im Falle von dringenden Reparaturen an, wie das House of Automobile am Freitag versichert.

Weiterhin geöffnet sind außerdem Lebensmittelhändler, Lieferdienste, Apotheken und andere kritische Dienstleistungen und Bereiche. Details gibt es im betreffenden Gesetzestext.

Dürfen alle deutschen Pendler weiterhin nach Luxemburg einreisen oder nur besondere Gruppen wie z.B. Pflegepersonal?

Anwort: Allen Deutschen Arbeitspendlern ist der Grenzübertritt noch gestattet. Deutsche, Ausländer mit Wohnort und Aufenthaltsberechtigung in Deutschland, Berufspendler und Warentransporteure dürfen allerdings nur noch bestimmte Grenzübergangsstellen benutzen (siehe Karte). An Sauer und Our sind kleinere grenzüberschreitende Straßen gesperrt. Folgende Verbindungen sind derzeit (Stand 20. März) weiterhin geöffnet:

A64 Mesenich

B419 Wellen

B419 Wincheringen

B418 Wasserbilligerbrück

B257 Echternacherbrück

A8 Perl-Schengen

B419 Perl-Schengen

Mehr Informationen gibt es auch hier.

Ich habe im Internet eine Grafik / Statistik gesehen, auf der Luxemburg bei den CoV-2-Neuinfektionen schlimmer abschneidet als Italien. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass auch hier ein großes Massensterben beginnt?

Antwort: Allgemein sollte man vorsichtig bei der Interpretation solcher Statistiken und Grafiken sein, insbesondere, wenn es um so genannte Hochrechnungen oder Extrapolationen geht. Bei Hochrechnungen dieser Art (Fälle pro 1 Mio. Einwohner) schneidet Luxemburg immer sehr "hoch" ab, weil die Bevölkerung sehr klein ist - es handelt sich um eine statistischen Effekt. Hinzu kommt, dass die aktuell verfügbaren Daten über Personen, die positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet wurden, noch sehr lückenhaft und international kaum vergleichbar sind.

Allgemein kann man also sagen: es ist derzeit kaum möglich, derartige Vorhersagen zu machen. Analyse und Interpretation sind eine Aufgabe für Spezialisten. Allgemein ist es auch gut, sich in diesem Zusammenhang über gefährliche Falschmeldungen zu informieren und eher gesicherten Fakten Glauben zu schenken, als spekulativer Meinung.

Ich besitze Haus- oder Nutztiere, die nicht an meinem Wohnort gehalten werden. Darf ich mich trotz Ausgangssperre noch um die kümmern?

Ja. In Luxemburg gilt im Rahmen des Notstands derzeit keine "Ausgangssperre", sondern die dringende Empfehlung, so wenig wie unbedingt nötig im öffentlichen Raum zu verkehren. Ausgenommen von dieser Einschränkung sind Einkäufe von Lebensmitteln, Arbeitsverkehr, landwirtschaftliche Arbeit (also auch die Versorgung von Nutztieren an einem anderen Ort als dem Wohnort) und selbstverständlich Notfälle. Es ist auch erlaubt, sich im Freien aufzuhalten, allerdings nicht in Gruppen. Geschäftsleute und Privatpersonen, die sich nicht an die Beschränkungen halten, müssen mit Strafen rechnen.



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und ergänzt. Schicken Sie ihre Fragen via Mail, Twitter oder über unsere Facebook-Seite an die Redaktion.

