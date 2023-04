Vier in Luxemburg lebende Personen wurden verdächtigt, Geld an eine weitere Person überwiesen zu haben, die einer Terrororganisation nahesteht.

Hausdurchsuchungen

Anti-Terror-Ermittler schlagen im Süden Luxemburgs zu

Jean-Philippe SCHMIT Vier in Luxemburg lebende Personen wurden verdächtigt, Geld an eine weitere Person überwiesen zu haben, die einer Terrororganisation nahesteht.

Am späten Montagnachmittag verschickte die Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung: Im Süden des Landes war die Antiterroreinheit der Kriminalpolizei im Einsatz. Die Beamten haben dort bei vier Personen eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Die vier Personen wurden verdächtigt, Geld an eine weitere Person geschickt zu haben, die sich zur Mitgliedschaft einer Terrororganisation bekennt. Um welche Organisation es sich handelt, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Die Behörde erwähnte auch nicht, in welcher Gemeinde die Hausdurchsuchung erfolgte.

„Die Ermittlungen werden vom Untersuchungsrichter in Luxemburg geleitet“, heißt es in dem Schreiben. Die Beamten scheinen bei der Hausdurchsuchung fündig geworden zu sein, denn zwei der Personen wurden in Untersuchungshaft genommen. Eine dritte Person soll unter gerichtlicher Aufsicht stehen. „Alle drei wurden wegen Terrorismusfinanzierung angeklagt“, so die Pressestelle der Staatsanwaltschaft.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.