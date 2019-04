Hunderte Menschen sind am Montag nach Nospelt gekommen, um einen der limitierten Superjhemp-Péckvillecher zu ergattern.

Ansturm auf Superjhemp-Péckvillecher

Hunderte Menschen sind am Montag nach Nospelt gekommen, um eines der limitierten Superjhemp-Péckvillecher zu ergattern.

Der Ansturm auf die Superjhemp-Péckvillecher ist riesig. Hunderte Menschen stehen am Montagmorgen in Nospelt an, um eine der Figuren von Marc Einsweiler zu ergattern. Um 10 Uhr ist der Verkauf gestartet.



Der ein oder andere wird sicher ohne eins der 100 Euro teuren Stücke nach Hause gehen, denn die Stückzahl ist auf rund 250 begrenzt.

Ingesamt gibt es rund 250 nummerierte Einzelstücke, der 100 Euro teuren Émaischen. Foto: Claude Piscitelli





