Anschuldigungen gegen früheren Bürgermeister

In der Gemeinderatssitzung der Fusionsgemeinde Habscht, wurde unterstellt, der ehemalige Bürgermeister von Simmern, Marco Boly, habe eine Klage der Gemeinde gegen seine Person abgewendet.

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung der Fusionsgemeinde Habscht stand am Donnerstag unter anderem ein Plan d'aménagement particulier (PAP) am Ort genannt Atschent. Dieser befindet sich am Ortseingang von Simmern, rechtsseitig von Hobscheid aus kommend. Dabei fiel mehrmals der Name des früheren Bürgermeisters von Simmern, Marco Boly, der angeblich hinter diesem Projekt stehe. Für Aufregung sorgte denn auch mehr die Person Boly denn das PAP an sich.

Letzteres sieht vor, neun Wohnungen zu schaffen, fünf in Einfamilienhäusern und vier in einem Mehrfamilienhaus ...