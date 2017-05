(str) - Der LSAP-Abgeordnete Franz Fayot war Zeuge einer brutalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Bahnhofsvorplatz geworden und hatte den Polizeinotruf 113 verständigt.



In einer parlamentarischen Anfrage an den für die Polizei zuständigen Minister Etienne Schneider wunderte er sich darüber, dass trotz der Notlage am Telefon wertvolle Zeit verstrichen sei, weil die Notrufzentrale ihm wiederholt bereits beantwortete Fragen gestellt habe, sowie andere, deren Antworten er nicht kennen konnte.



In seiner Antwort bestätigte der Minister für Innere Sicherheit, dass dies sehr wohl den vorgeschriebenen Prozeduren entspreche. Alle Anrufe über die Notrufnummer 113 würden am „Centre d'intervention national“ der Polizei entgegengenommen. Bei jeder Notrufmeldung, bei der ein Polizeieinsatz vonnöten sei, würde der Beamte am Telefon, der sogenannte „Calltaker“, ein Vermerk im Tagesregister der Polizei erstellen.



Telefonnummer, Namen, Adresse, Aufenthaltsort...



Darin fasse der Polizeibeamte alle Informationen zusammen, die ihm zugetragen würden. Zudem notiere er auch die Telefonnummer, den Namen, die Adresse und den derzeitigen Aufenthaltsort des Anrufers, sowie die Uhrzeit und das Datum des Telefongesprächs.



Darüber hinaus werde auch der Tatbestand und eine detaillierte Beschreibung des Vorfalls, des Tatorts und der Umstände festgehalten. Wie Minister Schneider weiter betont, sei es unbedingt notwendig, dass bei einer Notfallmeldung ein Maximum an Informationen gesammelt würde. Dadurch würde die Effizienz eines Polizeieinsatzes sichergestellt.



Diese Arbeitsweise würde von allen modernen Polizeien angewandt. Sie garantiere einen schnellen und zielgerichteten Einsatz und somit einen optimalen Dienst am Bürger.



Missbrauch vermeiden, Lageeinschätzung vereinfachen



Die Prozedur, wie sie in der Frage von Franz Fayot geschildert worden sein, entspreche den Vorgaben der Polizeidirektion. Die über die Fragen erhaltenen Informationen würden die Identifizierung des Anrufers vereinfachen und so einen Missbrauch verhindern. Zudem würde sie die Lageeinschätzung vereinfachen, um einen adäquaten Polizeieinsatz zu gewährleisten und das Risiko von Verwechslungen zu verringern.



Beim Notruf von Franz Fayot sei das Gespräch innerhalb von rund drei Minuten abgeschlossen worden. Die Dauer der Verbindung liege demnach innerhalb der üblichen Normen.