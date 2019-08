Anpacken, Aufräumen: Der Morgen nach dem Tornado

Nachdem ein Tornado am Freitagabend im Süden des Landes für Verwüstung gesorgt hat, beginnen die Menschen sich zu organisieren.

Es herrscht eine seltsame Ruhe nach dem Sturm am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in Petingen. In der Route de Luxembourg sind um diese Zeit nur wenige Passanten unterwegs. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Rettungskräfte und die Anwohner mit den ersten Aufräumarbeiten beschäftigt.



Viele Trümmerteile - Holzbretter, Blechfetzen oder Äste - sind sorgsam zu kleinen und größeren Haufen zusammengekehrt ...