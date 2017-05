(mth) - Im Rahmen einer eigens einberufenen Pressekonferenz bezog das versammelte Führungsbüro des „Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique“ am Donnerstagnachmittag Stellung zu den schwerwiegenden Anschuldigungen, die in den vergangenen Tagen anonym gegen Direktor Carlo Gambucci geäußert wurden

In einem von Unbekannten an Presse und Kommunalverwaltungen verschickten 56-seitigen Dokument war von vermeintlich exzessiven Ausgaben sowie die Veruntreuung von Betriebsmitteln durch den Direktor die Rede, wie das Luxemburger Wort am Mittwoch berichtete.

Das Führungsbureau sprach Gambucci sein vollstes Vertrauen aus und sprach von einer böswilligen Attacke nicht nur gegen den Direktor, sondern gegen das ganze Informatiksyndikat. Die Anschuldigungen seien völlig haltlos und der SIGI habe stets in aller Transparenz und unter der Kontrolle des Innenministeriums gewirtschaftet.



Ein sehr eingeschränkter Kreis von Verdächtigen

SIGI-Präsident Yves Wengler kündigte an, dass das Syndikat Klage gegen Unbekannt führen wolle. Die Attacke gegen Gambucci sei ein Angriff auf das gesamte Syndikat und die Tatsache, dass ein unerlaubter Zugriff auf interne Daten stattgefunden habe, sei besonders schwerwiegend.

Die Justiz müsse nun nach den Verantwortlichen suchen, so Wengler, der hinzufügte, dass lediglich ein halbes Dutzend Personen in der Lage gewesen sein könnten, unerkannt Zugriff auf die Daten zu bekommen: „Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen identifiziert werden. Ich würde an deren Stelle nicht mehr ruhig schlafen können“, so Wengler.

Vorwürfe Punkt für Punkt entkräftet

Wengler ging im Detail auf die einzelnen Vorwürfe ein, die aufgrund des anonymen Informationslecks im Raum stehen. So sei der Kauf eines rund 55.000 Euro teuren Dienstwagens, der von Gambucci genutzt werde, von sämtlichen Kontrollinstanzen abgesegnet gewesen so Wengler: „Es handelt sich um eines von zehn Fahrzeugen, die von den 130 Mitarbeitern des SIGI beruflich genutzt werden. Wir haben Hunderte von Kunden im ganzen Land und es ist völlig normal, dass wir diese regelmäßig besuchen“.



Dass das Auto auch für private Zwecke genutzt werde, treffe zu, jedoch handele es sich dabei um einen gängige Praxis, die vom Führungskomitee abgesegnet sei. Die Darstellung, dass Gambucci im Rahmen einer privaten Urlaubsreise in die Schweiz eine Autobahnvignette über den SIGI bezogen habe, sei dagegen falsch, so Wengler: „Es handelte sich definitiv um eine Geschäftsreise“.

Auch die Anschuldigungen, der Direktor habe Informatikmaterial wie Ipads, Notebooks und Handys mit privater Kreditkarte gekauft und dann an das Syndikat weiter verrechnet, stimme so nicht, wie Wengler erklärte „Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist es weder Kommunalbeamten noch Mitarbeitern von Gemeindesyndikaten möglich, über eine Betriebs-Kreditkarte zu verfügen. Carlo Gambucci hat die Geräte für den SIGI gekauft und sich die Kosten erstatten lassen“.



Die Vorwürfe gegen Direktor Carlo Gambucci (l.) wurden am Donnerstag von SIGI-Präsidenten Yves Wengler (r.) Punkt für Punkt entkräftet.

Foto: Michel Thiel

Die Materialbeschaffung sei von den Führungsgremien genehmigt worden. Die erworbenen Geräte seien zunächst zu Test- und Entwicklungszwecken genutzt und wurden anschließend intern benutzt worden.

Kein Internet-Abo vom Betrieb bezahlt



Auch der Vorwurf, der Direktor habe sich seinen privaten Internetanschluss vom SIGI bezahlen lassen, sei unzutreffend. Es handele sich um ein privates Abo, das Gambucci selber bezahle.

Die SIGI-Adresse tauche formal lediglich auf, weil Gambucci schon auf seinem vorherigen Arbeitsplatz spezielle Konditionen genossen und das Abonnement bei seinem Wechsel beibehalten habe.

Interessant sei aber laut Wengler, dass diese Informationen nicht aus dem Buchaltungs-System des SIGI bezogen worden seien. Es stelle sich also die Frage, ob die Urheber des „Leaks“ illegal auf personenbezogene Daten des Postunternehmens zugegriffen hätten.

Die Vorwürfe über hohe Werbekosten, Geschenke, überteuerte Sprachkurse, Weiterbildungsreisen und Seminare seien ebenfalls haltlos. Solche Ausgaben seien völlig normal und von allen Instanzen abgesegnet.