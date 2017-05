(SH) - „Mein damaliger Lebensgefährte hatte recht viel getrunken. Deswegen bin ich mit den gemeinsamen Kindern über das Wochenende zu seiner Mutter gefahren. Als wir sonntags zurückkamen, war er immer noch angetrunken.“ So schilderte die ehemalige Partnerin von Alexandre L. den Verlauf jenes Wochenendes, wegen dessen der gebürtige Portugiese sich am Dienstag vor Gericht verantworten musste.

Nachdem die Frau in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt war, rief sie die Polizei, die den Mann bat, das Haus zu verlassen. Dieser klingelte jedoch weiterhin an der Tür, bedrohte seine schwangere Partnerin mit einem Ziegelstein und verpasste ihr eine Ohrfeige.

20-jährige Beziehung

Zu diesem Zeitpunkt war die 20-jährige Beziehung des Paares bereits zerbrochen. Die Eltern von vier Kindern teilten sich jedoch noch eine Wohnung. Es war nicht das einzige Mal, dass sich Alexandre L. gewalttätig zeigte oder seiner Freundin nachstellte. So soll er auch Morddrohungen gegen seine ehemalige Lebensgefährtin ausgesprochen haben. Zudem soll er am 21. Mai 2014 – also knapp ein Jahr nach dem ersten Vorfall – ohne Grund auf ihrem Arbeitsplatz erschienen sein.

Unter Alkoholeinfluss habe er zu einem aggressiven Verhalten geneigt, erklärte seine ehemalige Partnerin. „Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Zielscheibe für ihn war, wenn er Alkohol getrunken hatte“, erklärte sie weiter.

Alexandre L. nahm vor Gericht die Schuld auf sich – auch wenn er angab, sich nicht an alles erinnern zu können. „Meine Ex-Partnerin lügt nicht“, erklärte er. Er habe wegen der Drogen und des Alkohols vieles verloren. Er wisse dass sowohl seine ehemalige Partnerin als auch seine Kinder viel wegen ihm gelitten hätten. Ihre Liebe hätte ihn jedoch am Leben gehalten.



Angeklagter hat Chance genutzt



Mehrere Therapien hätten ihm nicht geholfen. Dennoch hätte er seit mehreren Jahren weder Drogen noch Alkohol angefasst. Es sei jedoch ein tagtäglicher Kampf. Er gehe mittlerweile einer Arbeit nach und sei somit von montags bis sonntags beschäftigt.

Alexandre L. lege unter Alkoholeinfluss ein Verhalten an den Tag, das Angst einflößen kann, erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Gleichzeitig bemerkte er jedoch, dass der Prozess im Juni 2015 ausgesetzt worden war, um den Angeklagten eine Chance zu geben, sein Leben zu ändern. Diese Chance hätte er genutzt. Demnach sprach er sich dafür aus, dass das Gericht gemeinnützige Arbeit gegen Alexandre L. aussprechen solle. Gleichzeitig müsse er die Finger von Drogen und Alkohol lassen, an der Beziehung zu seinen Kindern arbeiten und sich in Therapie begeben.

Die Richter geben ihr Urteil am 1. Juni bekannt.

