Anklage fordert für Geiselnehmer 24 und 20 Jahre Haft

Im Dezember 2012 gewinnt Redda B. das Vertrauen von mehreren Geschäftsleuten. Dann zeigt er gemeinsam mit seinem Komplizen seine wahren Absichten.

Falsche Versprechen und der Traum vom großen Geld: Am Ende führen sie im Dezember 2012 zu zwei Raubüberfällen und Geiselnahmen. Mehrere Opfer sind traumatisiert, die Täter riskieren Jahrzehnte lange Haftstrafen. „Leider macht Geld nicht glücklich, aber glücklicherweise zahlt sich Verbrechen nicht aus“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zu Beginn ihres Plädoyers.



Seit Ende November müssen sich Redda B., Ali A. sowie zwei ihrer mutmaßlichen Komplizen vor dem Bezirksgericht in Luxemburg verantworten. Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ist es erwiesen, dass Redda B. nicht nur der Kopf hinter den Verbrechen, sondern auch der Anführer einer kriminellen Organisation ist.



Rückblick: Die Geiselnahmen im Dezember 2012



Redda B. gilt als der Kopf hinter den beiden Geiselnahmen und Überfällen im Dezember 2012. Er gibt sich als Sicherheitsexperte eines arabischen Prinzen aus, der Beträge in Milliardenhöhe investieren will. Über eine Anwaltskanzlei in Paris wird schließlich der Kontakt mit Mitarbeitern einer Treuhandgesellschaft in Luxemburg hergestellt.



Das Unternehmen mit Sitz im Hauptstadtviertel Mühlenbach empfängt Redda B. mit offenen Armen – seine Geschichte wird nicht ausreichend überprüft. Es kommt zu einem Treffen in Luxemburg, bei dem Redda B. angibt, dass der vermeintliche Prinz während seines Aufenthalts im Großherzogtum teure Uhren kaufen will. Einer der Mitarbeiter des Unternehmens kontaktiert daraufhin einen weiteren Geschäftsmann, da dieser einen Fonds mit Sammleruhren verwaltet. Redda B. blendet auch ihn. Am 12. Dezember soll es zu einem Treffen mit dem vermeintlichen Prinzen in der Wohnung des Geschäftsmannes in Luxemburg-Eich kommen. Royalen Besuch erhält er aber nicht. Ali A. stößt zu dem Treffen hinzu, die beiden Männer zücken ihre Waffen und überfallen den Mann. Sie ziehen ihm eine Sprengstoffweste – die sich später als falsch herausstellt – an und nehmen ihn als Geisel. Ali A. und Redda B. erbeuten mehr als 140.000 Euro in bar.



Doch damit nicht genug: Am folgenden Tag wird der vermeintliche Prinz bei einem im Vorfeld vereinbarten Treffen in den Gebäuden der Treuhandgesellschaft mit Uhrenhändlern aus dem In- und Ausland in Mühlenbach erwartet. Es kommt zu einem weiteren Überfall, die Täter entkommen mit Uhren im Einkaufswert von rund einer Million Euro, nehmen einen der Mitarbeiter der Firma als Geisel und lassen ihn erst in Paris wieder frei.