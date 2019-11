Der mutmaßliche Kopf der Bande, Juri T., schwieg zu den Vorwürfen. Dafür gab einer seiner Handlange mehrere Einbrüche zu - wohl auch, um Juri T. zu schützen.

Anklage fordert für Anführer von Einbrecherbande fünf Jahre Haft

Levan M. ist ein guter Soldat, er weiß, wie man Einbrüche begeht und der Polizei entkommt. So beschreibt der 37-jährige Georgier sich zumindest selbst. Erwischt wurde er trotzdem, Levan M. muss sich nämlich mit drei weiteren Georgiern vor Gericht verantworten.



Zusammen mit Giorgi T. und Juri T. ist er wegen Straftaten im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen zwischen November und Dezember 2018 in Luxemburg-Stadt und der näheren Umgebung angeklagt. Ihnen wird auch die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Einem vierten Angeklagten, Teimuraz J., wird indes nur ein Einbruch und eine falsche Namensangabe zulasten gelegt.



Für den vorsitzenden Richter deutet alles darauf hin, dass Levan M. nur ein „Bauernopfer“ in dem gescheiterten Spiel der beiden mutmaßlichen Strippenzieher Juri T. und dessen Sohn Giorgi T. ist. Damit spielt er auf eine Aussage des 21-jährigen Angeklagten an. Einem Zeugen gegenüber soll er nämlich damit geprahlt haben, dass alle anderen Georgier, die mit ihm Ende 2018 in einem Flüchtlingsheim in Strassen untergebracht waren, für ihn und seinen Vater nur Schachfiguren sind, denen sie nach Belieben Befehle erteilen.



Strikte Hierarchie

Vor Gericht wollen die beiden sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Ihre Anwälte fordern indes wegen mangelnder Beweise den Freispruch ihrer Mandanten. Ihnen könne nicht nachgewiesen werden, die Köpfe einer verbrecherischen Vereinigung zu sein.



Die Ermittlungen zeigen aber, dass die Männer aus Georgien, die Ende 2018 in der Flüchtlingsunterkunft wohnten, einer Hierarchie folgten. In abgehörten Telefonaten sprachen sie unter anderem von einem Onkel, dem sie Geld schulden. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich um Juri T. Bei Durchsuchungen in Monnerich und Strassen wurde zudem bei den Schlafplätzen von Juri T. und Giorgi T. Diebesgut gefunden.



Während seine mutmaßlichen Anführer schweigen, nimmt Levan M. hingegen den Großteil der Schuld auf sich. Er gab zu, fünf der acht ihm vorgeworfenen Einbrüche begangen zu haben. An mehreren Tatorten wurden von ihm DNS-Spuren sichergestellt. Teimuraz J. betonte indes, keinen Einbruch begangen zu haben. Er sei nur zufällig bei der Verhaftung von Levan M. nach einem Einbruch in dessen Nähe gewesen. Einen falschen Namen habe er gegenüber der Polizei aber genannt.



Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft ist die Sache eindeutig. Die Männer aus Georgien hätten systematisch die Asylprozeduren missbraucht, um hierzulande Fuß zu fassen und Straftaten zu begehen. Er fordert für Juri T. eine Gefängnisstrafe in Höhe von fünf Jahren, die unter Auflagen zu einem kleinen Teil zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dafür müsse Juri T. allerdings seine Opfer entschädigen.

Für Levan M. und Giorgi T. fordert er vier Jahre Haft, die für Levan M. wegen seiner Vorstrafen nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Teimuraz J. drohen 15 Monate Gefängnis. Eine Versicherungsgesellschaft, die als Nebenkläger auftritt, fordert indes etwa 10.000 Euro Schadenersatz.



Das Urteil ergeht am 19. Dezember.