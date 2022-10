Der Angeklagte sei wegen Totschlags zu verurteilen, so die Staatsanwältin. Er habe „kontrolliert gehandelt und ohne Notwendigkeit geschossen“.

Prozess um tödlichen Polizeieinsatz

Anklägerin fordert 30 Jahre Haft für Ex-Polizisten

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch 30 Jahre Haft für den Polizisten gefordert, der am 11. April 2018 in Bonneweg einen Autofahrer erschossen hatte. Der Angeklagte sei wegen Totschlags zu verurteilen.

Die Anklägerin zeigte sich überzeugt, dass der Beschuldigte schon vor seiner Zeit bei der Polizei die Fantasie gehegt hat, einen Menschen zu erschießen. Mit der Uniform sei dann die Waffe gekommen und mit der Waffe nach Monaten im Dienst die Gelegenheit.

Der Polizist habe kontrolliert gehandelt, ohne Notwendigkeit geschossen, und das in einer Situation, in der ein Schusswaffengebrauch nichts bewirken konnte. Zur Seite springen sei die einzig richtige Reaktion gewesen, dazu habe der Beamte durchaus die Möglichkeit gehabt. Der angeklagte Polizist habe aber entschieden, einen Menschen zu töten.

„Gezielte Exekution“

Die Anklägerin spricht dann auch von einer gezielten Exekution. Falls das Gericht zu dem Schluss gelange, dass dem Beschuldigten ein Strafaufschub gewährt werden müsse, dann dürfe das nur zu einer teilweisen Aussetzung der Haftstrafe zur Bewährung führen.

Der Prozess wird mit dem Plädoyer der Verteidigung weitergeführt und dürfte am Mittwochabend abgeschlossen werden.



