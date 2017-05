(lb) - Am Donnerstag wurde gleich zweimal Protokoll wegen öffentlicher Sittenverletzung erstellt. Am Donnerstagmorgen meldete eine Joggerin, dass ihr ein Mann im Ortsteil Reimberg nahe Préizerdall mit heruntergelassener Hose gegen 8.30 Uhr gefolgt war. Zuvor hatte die Joggerin beobachtet, wie der Mann seinen Wagen am Waldrand abgestellt und sich in der Nähe einer Kapelle "befummelt" hatte, so die Aussage. Wie die Polizei meldet konnte die Fahndung dank des Nummernschilds des Fahrzeugs schnell eingeleitet und der Mann angetroffen werden.



Am Donnerstagabend kam es in Differdingen zu einem ähnlichen Vorfall: Eine Busfahrerin bemerkte an einer Haltestelle einen Mann, der lediglich mit einem T-Shirt bekleidet an einem Hauseingang stand. Der Mann verschwand daraufhin hinter einem Gebüsch, kam aber kurz später zurück und legte es offensichtlich darauf an, bei seiner Selbstbefriedigung erwischt zu werden. Erst als mehrere Fahrzeuge anhielten, lief der Mann weg und stieg in einen Wagen. Die Beamten konnten die gemeldete Person antreffen.



Während dem Gespräch und den Erklärungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits am 12. Mai seinem Bedürfnis in Petingen nachgekommen war. Dort hatte er sich im Gebüsch versteckt, wurde jedoch von einem Anwohner von einer Terrasse aus gesehen. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Gegen beide Männer wurde Protokoll erstellt.

Auch am 17. Mai war ein masturbierender Mann hinter den Leitplanken der Autobahn A6 gemeldet worden.



In Luxemburg sieht der Artikel 385 des Luxemburger Strafgesetzbuchs für einen Angriff auf die Schamhaftigkeit eine Gefängnisstrafe von zwischen acht Tagen und drei Jahren vor. Dazu kann eine Geldstrafe von 250 und 25000 Euro kommen.